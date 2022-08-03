مستشفيات الظفرة تطلق «قيظ بخير» لسكان ليوا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أطلقت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «قيظ بخير»، والتي تستهدف سكان مدينة ليوا والمحاضر التابعة لها، وكذلك الزائرين للمنطقة خلال أغسطس. وتتضمن المبادرة توفير 5 عيادات مختلفة خلال تلك الفترة بمستشفى ليوا، وتشمل تخصصات الباطنية وعيادة الأطفال وعيادة طب الأسرة وعيادة الأسنان وعيادة النسائية والتوليد، بجانب تشغيل وحدة غسيل الكلى بوتيرة أكبر. وحددت إدارة مستشفيات الظفرة مواعيد عمل العيادات، حيث تعمل عيادات الباطنية وعيادة طب الأسرة من الاثنين وحتى يوم الجمعة من كل أسبوع خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وتغلق العيادات خلال الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، بينما تعمل عيادة الأسنان يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وتعمل عيادة النسائية والتوليد يومي الثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، أن مدينة ليوا والمحاضر التابعة لها تتميز بكثرة مزارع النخيل، لذلك تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال فترة الصيف، والذين يحرصون على قضاء تلك الفترة وسط المزارع والمكوث في المحاضر والتصييف، حيث موسم جني الرطب، وهو ما يجعل المدينة تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار خلال تلك الفترة مقارنة عن بقية أشهر العام. وأشار المنصوري إلى أن هذا الإقبال الكبير دفع إدارة مستشفيات الظفرة لإطلاق مبادرة «قيظ بخير» والتي تستمر لمدة شهرين، بهدف توفير الخدمات العلاجية الضرورية التي يحتاج إليها الأهالي، وتسهل عليهم تلقي الخدمات العلاجية داخل مستشفى ليوا، حيث تمت دراسة أهم التخصصات التي يحتاج إليها الأهالي، وتضمنت 5 تخصصات مختلفة تم تحديدها بدقة وعناية، وبناء عليه تم وضع جدول زمني يضمن تشغيل هذه العيادات بشكل يلبي احتياجات السكان.