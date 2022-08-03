«الحالة الجوية» تنتهي اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، على مناطق بالدولة، وغزيرة على مدينة العين وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 كلم/ س تصل إلى 60 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشكلت أمس فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والتي تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية.

وكانت الحالة الجوية التي بدأت الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري (ITCZ) الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب، قد أدت إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار وتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة، خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد أيضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن مناخ شهر أغسطس الجاري يتأثر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، كما تتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة، بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه، بامتداد خط التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.