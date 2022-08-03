22 درجة الحرارة بالعين

محمد البلوشي (العين)

شهدت مدينة العين وضواحيها عصر أمس، هطول أمطار غزيرة مع برد، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، واستمرت الأمطار في الهطول لفترات متقطعة حتى المساء، كما انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 22.

وكانت السحب الركامية قد غطت مدينة العين منذ الساعة الثالثة، وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قبل سقوط الأمطار، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتأثرت حركة المركبات في الطرق الرئيسة، مع وجود الدوريات المرورية في مناطق متفرقة. وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الرابعة عصراً وطوال فترة المساء، على وسط المدينة وشارع الشيخ طحنون بن محمد ومنطقة الطوية ومنطقة النباغ ومساكن وهيلي والفوعة ومنطقة اليحر «على بعد 25 كيلومتراً من مركز المدينة»، وطريق أبوظبي العين ومناطق المرخانية والقطارة والسلامات، والجيمي، وبدع بنت سعود، وطريق ناهل العين وخطم الشكلة وملاقط التي شهدت هطول أمطار غزيرة مع البرد. وجذبت الأجواء الأهالي للخروج والاستمتاع بها، واستغل محبو التصوير الفوتوغرافي من الشباب المواطنين ممن يسمون بصائدي الأمطار تلك المناسبة لتصوير اللقطات الجميلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس جمال طبيعة مدينة العين.