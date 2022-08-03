إصابة سائق بسبب التصوير وعدم الانتباه

العين (الاتحاد)

أصيب سائق مركبة بإصابة متوسطة بحادث تدهور وقع أمس في وادي صاع بمدينة العين بسبب التصوير وعدم الانتباه والانشغال عن الطريق.

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على عدم الاقتراب من أماكن جريان أودية «صاع» وتجمعات المياه بمدينة العين، وتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسدود واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذرت من خطورة الانشغال بغير الطريق الذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب خطيرة.