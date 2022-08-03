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الإمارات

شكلتها «الشارقة الخيرية».. لجنة عُليا لاستكمال دعم متضرري الأمطار

محمد بن بيات
4 أغسطس 2022 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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شكلت جمعية الشارقة الخيرية، لجنة عليا تتولى استكمال برامج الدعم الذي باشرت في تقديمه لمتضرري الأمطار في المنطقة الوسطى منذ اللحظة الأولى لوقوع الأزمة.
وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه بناء على توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تشكيل لجنة عُليا برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي عضو مجلس الإدارة لتقييم ودراسة أوضاع الأسر المتضررة في المنطقة الشرقية والإمارات المجاورة وتقديم المساعدات اللازمة لهم لضمان العودة إلى منازلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأشار ابن بيات إلى أن الجمعية لم تدخر جهداً، فمنذ اللحظة الأولى وتواجدت فرق عملها في الميدان لدعم المتأثرين، فيما تأتي خطوة تشكيل اللجنة بهدف استمرارية العمل لما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث توجد الكثير من الأسر تضررت منازلها وأصبحت بلا مسكن ومأوى مناسب، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة سوف تركز على إصلاح تلك المساكن وتهيئتها لتصبح صالحة للمسكن.  وكانت الجمعية أعلنت في وقت سابق عن تواجد فرقها في موقع الحدث لتقديم الدعم وتوزيع الوجبات للمتضررين، بينما أكدت أخيراً على إنشاء لجنة مهمتها دراسة أوضاع المتضررين ما بعد انتهاء الأزمة.

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