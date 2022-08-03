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«طرق دبي» تستأنف تشغيل خط الحافلات إلى «مصفح» في أبوظبي

«طرق دبي» تستأنف تشغيل خط الحافلات إلى «مصفح» في أبوظبي
4 أغسطس 2022 01:17

دبي (وام) 

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تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل الخط E102، أحد خطوط النقل بالحافلات عبر المدن في 9 أغسطس الجاري، وذلك بهدف تعزيز العودة الكاملة للحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب على التنقّل بالحافلات عبر المدن. 
وتنطلق حافلات الخط E102 من محطة حافلات ابن بطوطة في إمارة دبي إلى محطة حافلات شعبية مصفّح في إمارة أبوظبي، حيث سيحظى رواده بمتعة السفر على متن حافلات فاخرة وبزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة. وسيتم خلال التاريخ نفسه كذلك تمديد مسارات 8 خطوط كالتالي: تمديد مسار الخط 24 ليصل إلى محطة حافلات المدينة العالمية، وتمديد مسار الخط 44 مروراً بمنطقة جداف، وتمديد مسار الخط 88 في مدينة دبي للإنترنت، وتمديد مسار الخط C04 مروراً بمنطقة جداف، وتمديد مسار الخط F08 مروراً بمنطقة الطوار، وتمديد مسار الخط F33 مروراً بمنطقة تجارية جديدة، وتمديد مسار الخط F56 في مدينة دبي للإنترنت، وتمديد مسار الخط X28 في مدينة دبي للإنترنت، ومن التعديلات الأخرى، التي سَتُجرَى في نفس الموعد تحسين زمن مواعيد الرحلات حسب الموعد المخطط للرحلة. 
ويعتبر التنقّل على متن الحافلات في دبي من ناحية التكلفة أمراً معقولاً بالإضافة إلى دور الحافلة في التكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، كما يستمتع ركاب الحافلات بمشاهدة معالم المدينة من على مقاعدهم براحة وأمان بعيداً عن ضغطِ وتوتّر قيادة المركبات الخاصة، لا سيّما وأن حافلات الهيئة متطوِّرة وحديثة وتتمتع بالمتانة والراحة والأمان.

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