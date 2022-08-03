توعية بأضرار المخدرات لموظفي فنادق الميناء السياحي

دبي (الاتحاد)

نظم قسم التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ورشة عمل توعوية لموظفي فنادق الميناء السياحي، بحضور العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، وعدد من المسؤولين والموظفين.

وأكد العقيد الخياط، خلال ورشة العمل أن تعاون مركز حماية الدولي مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي والفندقي، يأتي ضمن جهوده التوعوية التي يبذلها مع شركائه في هذا القطاع، والذي يُعد أحد أبرز الشرايين الاقتصادية التنموية لدبي والإمارات.

وأشار العقيد الخياط إلى أن قسم التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي يسعى لنشر التوعية بأضرار المخدرات في فنادق دبي من خلال العديد من الورش والمحاضرات والدورات للموظفين، وذلك بهدف تعريفهم بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد، وجُرمها القانوني، بالإضافة إلى كيفية التعرف على المُتعاطي، وآلية التواصل مع شرطة دبي من خلال الرقم المجاني 901.

من جانبه، أوضح النقيب علي ضيف الله الظبياني، رئيس التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي، أن القسم نفذ وبالتعاون مع مجوعة فنادق الميناء السياحي محاضرات وورشا توعوية مُتعددة لـ 428 موظفاً ينتمون لـ 9 فنادق، وأن المركز يستهدف خلال العام الجاري توعية 2600 موظفٍ من مختلف فنادق دبي.