الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توعية بأضرار المخدرات لموظفي فنادق الميناء السياحي

توعية بأضرار المخدرات لموظفي فنادق الميناء السياحي
4 أغسطس 2022 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

نظم قسم التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ورشة عمل توعوية لموظفي فنادق الميناء السياحي، بحضور العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، وعدد من المسؤولين والموظفين.
وأكد العقيد الخياط، خلال ورشة العمل أن تعاون مركز حماية الدولي مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي والفندقي، يأتي ضمن جهوده التوعوية التي يبذلها مع شركائه في هذا القطاع، والذي يُعد أحد أبرز الشرايين الاقتصادية التنموية لدبي والإمارات.
وأشار العقيد الخياط إلى أن قسم التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي يسعى لنشر التوعية بأضرار المخدرات في فنادق دبي من خلال العديد من الورش والمحاضرات والدورات للموظفين، وذلك بهدف تعريفهم بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد، وجُرمها القانوني، بالإضافة إلى كيفية التعرف على المُتعاطي، وآلية التواصل مع شرطة دبي من خلال الرقم المجاني 901.
من جانبه، أوضح النقيب علي ضيف الله الظبياني، رئيس التوعية والتأهيل في مركز حماية الدولي، أن القسم نفذ وبالتعاون مع مجوعة فنادق الميناء السياحي محاضرات وورشا توعوية مُتعددة لـ 428 موظفاً ينتمون لـ 9 فنادق، وأن المركز يستهدف خلال العام الجاري توعية 2600 موظفٍ من مختلف فنادق دبي.

مكافحة المخدرات
دبي
الإمارات
المخدرات
أضرار المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
شرطة دبي
الميناء السياحي
مركز حماية الدولي
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©