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35 مليون متابع لمبادرة «لكم التعليق»

محمد المهيري
4 أغسطس 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت مبادرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتوعية سائقي المركبات «لكم التعليق» من الوصول إلى 35 مليون متابع، لمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، من مختلف شرائح المجتمع، خلال النصف الأول من عام 2022م.
وتنشر المبادرة فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية، وقعت على طرق إمارة أبوظبي.
وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، الدور البارز لمبادرة «لكم التعليق»، والتي أسهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية، في أساليب التوعية المرورية، وإعادة اكتشاف نمط مغاير لعملية الاتصال بالجمهور، وإحداث التأثير المطلوب للرسائل الإعلامية، وجذب اهتمام المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع مستويات المشاهدة، لمثل تلك السلوكيات، التي نشاهدها يومياً، على الطرق من بعض السائقين.

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وأكد أن المبادرة ومنذ إطلاقها في عام 2018م حققت نتائج ومؤشرات قياسية مشجعة للغاية، على مستويات المشاهدة، والتعليق، وإعادة النشر، فضلاً عن اهتمام وسائل الإعلام، والحسابات الرئيسية للشركاء، بإعادة نشر الفيديوهات، مما حدا بشرطة أبوظبي مواصلة نشرها بانتظام، وإعادة تقييم المبادرة، بشكل دوري وإدخال التحسينات اللازمة بناءً على مدخلات عديدة لخطة المبادرة والمتمثلة في المؤشرات المرورية للحوادث والسلوكيات الأكثر تأثيراً في مستويات السلامة على الطرق.
وأضاف أن مؤشرات المشاهدة العالية للفيديوهات، وتفاعل المتابعين معها، أكدا تأثير اللقطات الحقيقية للحوادث، في تحفيز رغبة المتابعين، في المشاركة بالتعليقات، والآراء، التي يصل الكثير منها إلى حد استنكار المتابعين السلوكيات غير المسؤولة والخطرة لبعض السائقين، الأمر الذي يجعل الجمهور جزءاً إيجابياً ومؤثراً في عملية التواصل، ويعزز من تأثير وفاعلية الرسالة الإعلامية والتوعوية لشرطة أبوظبي. 
وأشار العميد المهيري إلى القيمة المضافة للمبادرة، والاستفادة من تعليقات وآراء ومقترحات الجمهور، في اكتشاف فرص التحسين والتطوير، لمنظومة السلامة والتوعية، بمختلف مكوناتها، بما يدعم الأولويات والأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، والمتمثلة في تعزيز أمن الطرق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المرورية، تحقيقاً لسلامة مستخدمي الطرق، والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.وكانت شرطة أبوظبي أطلقت مبادرة «لكم التعليق» في 2018م، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع «مركز المتابعة والتحكم»، ويتم اختيار الفيديوهات المناسبة، التي تُجسد واقعياً، الأنماط الخطرة، لطريقة قيادة بعض السائقين لمركباتهم، وتعاملهم مع مستخدمي الطريق.

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