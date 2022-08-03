الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

50 «سفير أمان» ينقلون المعارف الشرطية

طالبة مشاركة في البرنامج (من المصدر)
4 أغسطس 2022 01:14

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

تمكن برنامج «سواعد الأمان» الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من تخريج 50 طالباً وطالبة خلال العامين الماضيين، ليكونوا «سفراء أمان» في مجتمعهم، عبر تثقيفهم بطبيعة عمل ومهام الشرطة لنقلها وتعريف زملائهم في المدارس والمجتمع بها.
واستطاع برنامج «سواعد الأمان» الذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتأهيلهم من أجل بناء جيل مُتسلح بالعلم والمعرفة والوعي، من تمكينهم من تنفيذ العديد من المهام الشرطية التخصصية في مختلف الحقول العلمية. وأوضحت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، أن البرنامج انطلق قبل عامين في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الأطفال، والعمل على تثقيفهم بالدور الشرطي. وبينت أن البرنامج عمل خلال دفعتيه الماضيتين على توظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتأهيلهم ليكونوا سفراء في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين عبر تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومنها مركزا شرطة الراشدية والقصيص، إلى جانب مركز شرطة الخيالة.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
برنامج سفراء أمان
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©