50 «سفير أمان» ينقلون المعارف الشرطية

دبي (الاتحاد)

تمكن برنامج «سواعد الأمان» الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من تخريج 50 طالباً وطالبة خلال العامين الماضيين، ليكونوا «سفراء أمان» في مجتمعهم، عبر تثقيفهم بطبيعة عمل ومهام الشرطة لنقلها وتعريف زملائهم في المدارس والمجتمع بها.

واستطاع برنامج «سواعد الأمان» الذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتأهيلهم من أجل بناء جيل مُتسلح بالعلم والمعرفة والوعي، من تمكينهم من تنفيذ العديد من المهام الشرطية التخصصية في مختلف الحقول العلمية. وأوضحت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، أن البرنامج انطلق قبل عامين في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الأطفال، والعمل على تثقيفهم بالدور الشرطي. وبينت أن البرنامج عمل خلال دفعتيه الماضيتين على توظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتأهيلهم ليكونوا سفراء في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين عبر تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومنها مركزا شرطة الراشدية والقصيص، إلى جانب مركز شرطة الخيالة.