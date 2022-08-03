الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توعية سائقي الأجرة و«توصيل الطلبات» في العين

مشاركون في الورش (من المصدر)
4 أغسطس 2022 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

نفذت شرطة أبوظبي واللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل ورشة توعية لسائقي سيارات الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات «طلبات، ديليفرو، امريكانا» في مدينة العين حول السلامة المرورية وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أن التوعية الاستباقية، تهدف للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى تنبيه السائقين بأهمية الحرص على سلامة مركبات الأجرة والالتزام بقانون المرور، وخفض السرعات وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على نحو يعكس الصورة الحضارية عن النقل بمركبات الأجرة بإمارة أبوظبي للجمهور والزوار. وأوضح المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة مرور العين أن المبادرة ركزت على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي الأجرة وسائقي دراجات توصيل الطلبات وتم تقديمها بعدة لغات العربية والانجليزية والاوردو ضمن خطط الإدارة الرامية إلى نشر التوعية بالسلامة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور بمختلف الوسائل والحد من وقوع الحوادث المرورية.
وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من السائقين وممثلي الشركات مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع شرطة أبوظبي.

الإمارات
سيارات الأجرة
مركبات الأجرة
خدمات التوصيل
العين
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©