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تفاهم بين شرطة أبوظبي و«خدمات طاقة»

تفاهم بين شرطة أبوظبي و«خدمات طاقة»
4 أغسطس 2022 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بشأن كفاءة الطاقة واستدامتها لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
وقع المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة وبموجب المذكرة تتعاون الجهتان ضمن شراكة مؤسسية تخدم الطرفين، وتحقق وتدعم مجالات التعاون بما يتماشى مع المبادرات والسياسات ذات الصلة والأهداف الاستراتيجية للطرفين. وأوضح اللواء الخييلي أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة يأتي في إطار سعي شرطة أبوظبي المستمر لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والاتحادية والاستفادة من القدرات والموارد لتحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون المتبادلة بين الجهتين والتنسيق المشترك في مجال كفاءة الطاقة تنفيذًا لاستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية وضمان استقرار منظومة الطلب ذات الصلة في الإمارات. 

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
أبوظبي لخدمات الطاقة
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