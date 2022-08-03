شرطة الشارقة تطلق جائزة بقيمة 127 ألف دولار

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إطلاق جائزة «الجاهزية للمستقبل» على المستوى العالمي، ‏والتي تهدف إلى تحفيز الباحثين والدارسين من العاملين بشرطة الشارقة وخارجها على تقديم تصوراتهم المستقبلية الأمنية، بما يعزز الاستباقية والجاهزية للمستقبل.

وتأتي الجائزة، التي تبلغ قيمتها نحو 127 ألف دولار، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية أمس، في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد دكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية رئيس مجلس أمناء جائزة الجاهزية للمستقبل، ونخبة من الخبراء العالميين لاستشراف المستقبل المتمثلة في الدكتور أندي من جامعة هيوستن، والدكتور ديريك من شركة مختبرات المستقبل، والدكتور ماركو من أكاديمية دبي للمستقبل، والدكتور فيصل العنزي من جامعة محمد بن فهد، والدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور عمر راشد الشحي مدير مركز الأبحاث والتطوير في وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال العميد عبدالله مبارك بن عامر، ‏ إن فكرة الجائزة تعزز من دور البحث العلمي والمعرفي في شرطة الشارقة من خلال ‏نشر ثقافة الاستثمار في المورد البشري من طلاب وعلماء وباحثين ومستشرفين من خلفيات مختلفة، ‏لأهمية العمل المشترك والتبادل المعرفي في عملية استشراف المستقبل، والوصول إلى حلول ابتكارية للظواهر ‏والتحديات الأمنية المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات قيادية من المؤسسات الأمنية والحكومات على الصعيد المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن الجائزة تجمع بين البحث العلمي والدراسات الاستشرافية، وتعد كمرجع للدراسات المستقبلية الداعمة للعمل الأمني.

الفئات المستهدفة

وأوضح العميد دكتور محمد خميس العثمني أن الجائزة تستهدف فئتين وهما، مؤسسات استشراف المستقبل والمراكز البحثية والجامعات داخل الدولة وخارجها، وفئة الباحثين والخبراء وطلبة المؤسسات التعليمية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، ومنتسبو قوة الشرطة والأمن، مشيراً إلى أن تلك الفئتين ملزمتين بتقديم اقتراح في أحد المجالات المتمثلة في «مستقبل النقل، مستقبل الأمن السيبراني، مستقبل تعاطي ومكافحة المخدرات وتأهيل المتعاطين، مستقبل المؤسسات الإصلاحية والعقابية وتأهيل النزلاء، مستقبل تعهيد أو خصخصة الخدمات والخدمات الحكومية، والجرائم المستقبلية غير التقليدية، ومستقبل أنظمة العمل».

جوائز مالية

وأكد العميد الدكتور العثمني، أن التكلفة المالية للجائزة تصل إلى 127 ألف دولار، وتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الأولى، تصل إجمالي قيمتها إلى ‏50 ‏ألف دولار، بحيث تكون جوائز الفئة الأولى 17 ألف دولار للمركز الأول، و10 آلاف دولار للمركز الثاني، و5 آلاف دولار للمركز الثالث، فيما تشمل جوائز الفئة الثانية 10 آلاف دولار للمركز الأول و5 آلاف دولار للمركز الثاني، و3000 دولار للمركز الثالث، بالإضافة إلى منح مكافئة نقدية قيمتها 1500 دولار لكل دراسة اجتازت مرحلة التقييم الأولى، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن النتائج في 2 من ديسمبر تزامناً مع اليوم العالمي للمستقبل واليوم الوطني للدولة.

التسجيل

وقال العميد الدكتور محمد العثمني، إن باب التسجيل بدأ من أمس ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري، من ‏خلال الرابط الإلكتروني https://www.psa.ac.ae/pages/shjpolice المعلن عبر المواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية.

الشروط والأحكام

وأضاف العثمني، إن الشروط والأحكام العامة للمشاركة في الجائزة تتمثل في الالتزام باستيفاء كافة المعايير في استمارة المشاركة والشروط الشكلية والمنهجية الموضحة بها، كما يحق التقديم في الفئة الثانية والثالثة بشكل فردي أو ثنائي، وألا يكون البحث قد سبق أن نال جائزة، أو تم أخذ براءة اختراع عليه، أو له حقوق ملكية فكرة لأي من الجهات داخل الدولة أو خارجه.