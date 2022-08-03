النيابة العامة للدولة توضح عقوبة نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للاتجار أو الترويج للمخدرات

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للاتجار أو الترويج للمخدرات .

وطبقا للمادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن /500,000/ خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على /1,000,000/ مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.