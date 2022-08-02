دبي العطاء و«كَفو» يعلنان عن تعاونهما لتمويل بناء مدرسة في مالاوي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «كَفو» ودبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تعاونهما لتمويل بناء وتطوير مدرسة بالكامل في مالاوي. مع عودة الأطفال من حول العالم إلى المدارس هذا الشهر، تساعد كَفو في جمع التبرعات لمنح أطفال مالي فرصة لعيش هذه التجربة بكل ما تحمله من أمل وفرح وحماس، ولذلك تسعى «كَفو» لجمع تبرعات بقيمة 154.000 درهم للمساعدة في بناء وتشغيل مدرسة ابتدائية مكوّنة من صفّين خلال عام واحد، والتي سوف تتسع لـ 100 طالب ومعلمين اثنين. كما ستعمل «كَفو» على تطوير أنشطة محو أمية تستمر لـ 18 شهراً، ويستفيد منها الأهالي والبالغون ضمن هذه المجتمعات. وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كَفو: »منذ تأسيس شركة ‹كَفو› كنّا ملتزمين عالم أفضل، انطلاقاً من مساعينا بأن نكون قوّة لأجل الخير ومنصة لدفع التغيير الإيجابي. ويسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة دبي العطاء من أجل إحداث فارق ملموس في مالاوي وتمكين الأطفال من الحصول على التعليم الضروري لهم. إن مبادراتنا في دولة الإمارات هي في صميم كلّ ما نقوم به، ونتطلع قدماً نحو تقديم مزيد من الدعم والموارد».