وفد «اقتصادية أبوظبي» يزور مرافق «ايدج» في مجمع «توازن»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع ومجالات أخرى، وفداً رفيع المستوى من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في العديد من مرافقها التكنولوجية والتصنيعية المتقدمة في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي.

كان في استقبال الوفد الذي ترأسه راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة تريس الكتبي، رئيس - خدمات دعم الأعمال في «ايدج»، والدكتور أحمد النايلي مستشار - مكتب العضو المنتدب في المجموعة.

وخلال الزيارة اطلع وفد «اقتصادية أبوظبي»، الذي ضم سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية وعدد من مسؤولي الدائرة، على مستجدات التكنولوجيا والتصنيع التي تتمتع بها «ايدج» ومرافقها التصنيعية، وبحث تعزيز التعاون المشترك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.