حاكمة طوكيو تشيد ببرنامج رئيس الدولة للتبادل الثقافي

طوكيو (وام)

التقى طلاب في المرحلة الثانوية من دولة الإمارات العربية المتحدة وطوكيو مع يوريكو كويكي حاكمة طوكيو أمس في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بين البلدين. عُقد الاجتماع في مبنى حكومة العاصمة طوكيو بمشاركة 10 طلاب إماراتيين و10 طلاب يابانيين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، بموجب التبادل الطلابي الهادف الى التواصل والتعارف بين الثقافات وتبادل الأفكار من خلال الزيارات.

ووجهت حاكمة طوكيو في حديثها للطلاب ، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتحقيق برنامج التبادل الثقافي الطلابي مع اليابان. وقالت كويكي: «زرت الإمارات العربية المتحدة في مايو وتبادلت الآراء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتحدثنا عن برنامج التبادلات بين طلاب المدارس الثانوية.. أنا سعيدة حقًا أن زيارة وفد المرحلة الثانوية تحقق بعد وقت قصير من زيارتي إلى الامارات». وتحدثت الحاكمة باللغتين العربية والانجليزية مهنئةً الطلاب، الذين أمضوا أسبوعين في اليابان. وقالت كويكي «أنا سعيدة جداً باستقبالكم هنا اليوم.. إن زيارتكم لليابان تجربة ثمينة وهي بداية رائعة تساهم في نمو البلدين وتعزيز علاقاتنا في المستقبل». وقالت كويكي «من المهم أن يكون لدى الشباب منظور عالمي وتجارب في التبادل الثقافي.. أشعر بقوة أن الشباب سوف يقدمون مبادرات لأجل مستقبل الإمارات العربية المتحدة واليابان». من جهته قال البروفيسور يوتارو أوكي من جامعة كيوشو، المشرف على زيارة وفد طلاب الإمارات، إنه كان قد تحدث مع سفير اليابان لدى الإمارات أكيو إيسوماتا عن البرنامج، والتقى السفير مع وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات حيث جرت مناقشة الزيارة معه.

مجتمع متعدد الثقافات

يرأس البروفيسور أوكي مشروع جي - مينا «مشروع شبكة الدراسة العالمية في اليابان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الطلاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وتنفذ المشروع جامعة كيوشو بتمويل من الحكومة اليابانية. وشكر الطلاب اليابانيون من ضاحية ميتاكا في طوكيو ضيوفهم وأعربوا عن رغبتهم في زيارة الإمارات. وفي اللقاء، قالت طالبة يابانية «إنه لشرف عظيم ان نلتقي هنا اليوم. نحن حريصون على تعلم كيفية تطوير وجهة نظر دولية لتحقيق مجتمع متعدد الثقافات يتفاعل مع الناس من مختلف البلدان والثقافات، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة». وأعربت عن أملها في أن تحظى بفرصة زيارة الإمارات في المستقبل القريب. وأعربت المتحدثة باسم الوفد الطلابي الاماراتي عن تقديرها للحفاوة اليابانية خلال هذه الزيارة التي تضمنت زيارات مواقع جميلة في اليابان إضافة إلى فرص التبادل والمعرفة وزيادة الخبرة.