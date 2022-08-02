«مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل» ينطلق الجمعة المقبل

عجمان (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يوم الجمعة المقبل 5 أغسطس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتستهدف الدورة الحالية التي تستمر لمدة 3 أيام، في قاعة الإمارات للضيافة وتنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، أكثر من 400 مشارك.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتحقيق مساهمة فعّالة في تعزيز استدامة الأمن الغذائي للدولة ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي، حيث يعد المهرجان إحدى أهم الفعاليات التي تحرص سياحة عجمان على تنظيمه وتطويره، نظراً لقيمته المضافة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، عبر تعزيز موقعها في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل، التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل، والمساهمة في دعم المزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب، والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

وأكدت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل نجح على مدار السنوات السابقة في تعزيز مكانته كوجهة مهمة على خريطة السياحة التراثية المحلية وبات محل استقطاب سياحي لإمارة عجمان وموعداً متجدداً لعشاق التراث والمهتمين بخيرات الإمارات، وذلك بفضل المتابعة المتواصلة والدعم المستمر من قبل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وينظم المهرجان عرضاً لأجود ما تنتجه أشجار النخيل في دولة الإمارات، حيث يستعرض خلاله العديد من المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور، كما تشتمل فعاليات المهرجان على مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقات العسل، ومسابقات الحمضيات والمانجو، والليمون، واللوز المحلي، ومسابقات الأكلات الشعبية.ويشهد المهرجان العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية، إلى جانب ركن خاص بالأطفال.