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الإمارات

تفاهم لتمويل مشاريع الزراعة الحديثة

محمد الأميري وأحمد النقبي وجانب من مسؤولي الجانبين عقب التوقيع (من المصدر)
3 أغسطس 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتسهم في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي.
وقع المذكرة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وقال محمد موسى الأميري:«
تأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفيز مشاريع الزراعة الحديثة فيما يختص بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي عبر استكشاف الفرص وتوفير برامج تمويلية مناسبة تجتذب شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال».
وقال أحمد محمد النقبي:   «تعكس هذه المذكرة التزامنا بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تركز على تحقيق المرونة في تكنولوجيا الغذاء والزراعة، بما يعزز منظومة الغذاء والمياه والزراعة في الدولة. ونحن في مصرف الإمارات للتنمية، نولي قطاع الأمن الغذائي أهمية بالغة بسبب دوره المحوري في تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء في الدولة. 
وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على التعرف على الفرص المتبادلة للتعاون في تعزيز مجالات العمل في مجال الأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتقديم حلول تمويلية لشركات الزراعة الحديثة العاملة في مجال الأمن الغذائي.

الإمارات
وزارة التغير المناخي والبيئة
مصرف الإمارات للتنمية
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