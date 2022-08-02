4200 برنامج تدريبي لموظفي الحكومة الاتحادية عبر «المورد»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنه بإمكان موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، الاستفادة من البرامج التدريبية الافتراضية التي أتاحتها لهم عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، والتي يتجاوز عددها 4200 برنامجاً تدريبياً عاما وتخصصياً. وأشارت الهيئة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن عدد البرامج التدريبية المتاحة عبر بوابة المورد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 4200 برنامج تدريبي تقريباً، وهذه البرامج تقدمها مؤسسات وبيوت خبرة عالمية ومحلية ذات باع طويل في مجال التدريب والتطوير، وهي مجانية أو بأسعار تنافسية حصرية لموظفي الحكومة الاتحادية. وذكرت الهيئة أن 86500 موظف اتحادي استفاد من البرامج والورش التدريبية والمواد التعليمية المتنوعة التي تحتويها بوابة «المورد»، مشيرةً إلى أن البوابة سجلت 317 ألف زيارة منذ إطلاقها أواخر العام 2019 وحتى نهاية يونيو 2022، كما بلغ عدد شهادات المشاركة الإلكترونية في البرامج التدريبية، عن نفس الفترة، والتي أصدرتها بوابة «المورد» زهاء 52 ألف شهادة.

ودعت الهيئة، موظفي الحكومة الاتحادية لزيارة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» www.al-mawrid.ae، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية المتاحة والمتنوعة، والتي تم انتقاؤها بعناية، بهدف تطوير الكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، في العديد من المجالات والجوانب، التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، الذي يتسم بالتغير المتسارع، والتنافسية العالية.

منصة تدريب ذكية متطورة

ولفتت إلى أن «المورد» عبارة عن منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأفادت ان برنامج «المورد» جاء تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وضمان التعلم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. وقالت الهيئة: «تهدف مبادرة»المورد«إلى مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على التعلم المستمر، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة، في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.»

وأشارت الى انه يتم تقديم البرامج التدريبية الافتراضية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية، وبيوت خبرة وشركات عالمية رائدة في مجال التدريب والتطوير الإلكتروني، لتقديم شهادات تخصصية، ودورات وبرامج تدريبية إلكترونية، ومواد تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية.

بوابة التعلم الإلكتروني

بينت الهيئة أن بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، تضاف إلى سلسلة مبادرات التدريب المبتكرة التي أطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، على مدار السنوات الماضية، انطلاقاً من حرصها على تدريب وتطوير الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها، بما يعزز كفاءة حكومة دولة الإمارات، ويحقق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة. وأوضحت الهيئة، أن البوابة تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية خيارات تدريبية أوسع وبرامج تلبي احتياجاتهم التدريبية، كما تمكنهم من المشاركة في عدد من البرامج التي تعرضها مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية والتي تمنح شهادات تخصصية في مجالات مختلفة، والحصول عليها.