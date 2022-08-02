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«جي 42» توفر حلول علم الجينوم حول العالم

مركز أوميكس للتميز في أبوظبي (من المصدر)
3 أغسطس 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية في أبوظبي والتابعة لشركة «جي 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «أمازون ويب سيرفيسز»، منصة الحوسبة السحابية الرائدة، بهدف تطوير وتوفير حلول جديدة في مجال علم الجينوم والبروتيوميات والمعلومات الحيوية حول العالم. وتهدف المبادرة إلى تذليل الصعوبات وتمكين القدرات بشكل سريع وآمن وموثوق ومعقول التكلفة، حيث تمتلك شركة «جي 42» للرعاية الصحية «مركز أوميكس للتميز» في أبوظبي، الذي يستطيع إنتاج أكثر من 500 ألف تسلسل جيني كامل سنوياً.

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وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في «شركة جي 42» للرعاية الصحية: «تبعد أبوظبي مسافة 4 ساعات فقط بالطائرة من 33% من دول العالم، إلا أنه يمكن الوصول إلى 80% من دول العالم في رحلة طيران تستغرق فقط 8 ساعات. وعلى هذا الأساس، تعتبر خبرتنا العالية في إدارة أكبر مبادرة شاملة على مستوى العالم للجينوم السكاني في أبوظبي دليلاً دامغاً على قدراتنا وإمكاناتنا المتقدمة في تنفيذ العمليات بشكل أوسع وأكثر شمولاً، بدءاً من إدارة العينات ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة. ونهدف من خلال التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» إلى تعزيز الوصول العالمي لقدراتنا المتطورة وخبراتنا التراكمية الرائدة بسرعة وموثوقية، بما يضمن الوصول الفعال إلى خدمات عالمية شاملة وأكثر تنافسية ونموذجية وقابلية للتطبيق بشكل فوري. وتهدف خدمتنا إلى تسخير البيانات الهائلة الخاصة بـ«مركز أوميكس للتميز» وعلم الأحياء الحاسوبي، والتي سيتم تحويلها ونقلها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز»، وتوفيرها لعملائنا حول العالم بسهولة، بما يسهم في تحقيق قيمة عالية أكثر بكثير من مجرد بيانات».

بدوره، قال جينز دوميل، مدير الرعاية الصحية للقطاع العام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أمازون ويب سيرفيسز»: «يشكل التعاون بين شركة «جي42» للرعاية الصحية ومنصة «أمازون ويب سيرفيسز» خطوة هامة في سبيل توفير بيانات حسب الطلب من «مركز أوميكس للتميز» من جميع أنحاء العالم. ويمكن للحكومات والباحثين الاستفادة من النفاذ إلى منصات التسلسل الجيني من الجيل التالي، والبروتيوميات، وتحليلات البيانات، مدعومة من بيئة الحوسبة السحابية الأكثر مرونة وأماناً في الوقت الحالي».

جي 42
الإمارات
علم الجينوم
الجينوم
الرعاية الصحية
الذكاء الاصطناعي
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