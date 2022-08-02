أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أمس عن إطلاق الدفعة السابعة من حاضنة «معاً» الاجتماعية. وتحت شعار «ريادة الأعمال للمجتمع» تتطلع الحاضنة عبر دورتها السابعة لاستقبال طلبات الالتحاق من روّاد الأعمال والشركات الناشئة الاجتماعية الأكثر ابتكاراً في مجالات المدن الخضراء والاقتصاد الدائري والتنقل المستدام. ويأتي إطلاق الدورة السابعة ضمن شراكة تربط هيئة «معاً» بمبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، مبادرة للأثر الاجتماعي التي تدير «تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، منصة الابتكار المفتوح التي تتنافس عبرها أبرز الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في العالم في سبيل تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه مختلف نواحي حياة أفراد المجتمع.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «مع ما يشهده عالمنا اليوم من تزايد في معدلات النمو السكاني والتحضر، والتغير المناخي، التي تشكل في مجملها تحديات حرجة مرتبطة بالاستدامة، فقد حان الوقت لتمكين مبتكرين جدد للمساهمة في الحفاظ على مستقبلنا وجعله أكثر أماناً واستدامة. وفي هذا الصدد، تلعب أبوظبي دوراً محورياً في تمكين مستقبل مستدام، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية للعام 2021.

وأشارت إلى أهمية تمكين قطاع ثالث قادر على صنع حلول ذات أثر إيجابي لمستقبل أكثر استدامة. وقالت: «كحلقة وصل بين المؤسسات والاستثمارات للقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تعمل هيئة «معاً» على تمكين الابتكار لتحفيز التغيير الحقيقي، الذي سيكون له آثار اجتماعية جذرية ومستدامة. سيكون للدفعة السابعة من حاضنتنا الاجتماعية دور قيادي في تحفيز ريادة الأعمال ذات الأثر الاجتماعي والحلول المستدامة التي تجمع بين مختلف القطاعات لإيجاد منافع ذات أثر عميق وإحداث تغيير إيجابي».

وجرى إطلاق الدفعة السابعة كجزء من تحدي «عقد من العمل»، والذي يعد مبادرة تمتد لعشر سنوات تقوده مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة»، لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة عبر الحلول المبتكرة والشراكات والأفكار التحولية. وستقدم الدفعة السابعة موضوع التحدي لمجتمع الشركات الناشئة العالمي بغية الحصول على حلول متخصصة ومبتكرة، وتدعوها لتقديم مشاريعها عبر منصة الابتكار المفتوحة الخاصة بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين. هذا ويستفيد المشاركون في الدفعة السابعة لحضانة معاً الاجتماعية من الشراكة التي تربط هيئة «معاً» بمنصة الابتكار وريادة الأعمال «ستارت إيه دي» الرائدة لتسريع أعمال للشركات الناشئة، المدعومة من»تمكين«وتتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها.

وقال راميش جاغاناثان، العضو المنتدب لمنصة «ستارت إيه دي»: «تزامناً مع ما يشهده العالم من تقدم تقني ورقمي والسعي نحو تحقيق الاستدامة، وما يرافق كل ذلك من تغيرات في سلوكيات الاستهلاك، من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير الصناعة، تتمثل في ضرورة التركيز على الأثر الاجتماعي في جوهرها الأساسي. عبر حرصها على تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي وتحفيز والابتكار التقني، فضلاً عن مكانتها كملاذ اقتصادي آمن وبيئة ملائمة للأعمال التجارية وبيئة تنظيمية سليمة، أصبحت إمارة أبوظبي المكان المثالي لتنمية الأعمال ذات الأثر الاجتماعي العالمي، ونقدم اليوم دعوة لكافة الشركات الناشئة للاستفادة من هذه الفرصة. في «ستارات إيه دي» نفخر بشراكتنا مع هيئة «معاً» و«تحدي محمد بن راشد العالمي للابتكار الصناعي»، و«موئل الأمم المتحدة»، سعياً لدفع التحول الرقمي للتطوير الحضري من أبوظبي وبناء اقتصاد مشترك ومجتمعات ذكية ومستدامة».

مجتمعات إنسانية عالمية

قال بدر العلماء، مدير تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين: «كمنصة للابتكار المفتوح، يهدف تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين إلى خلق تجمع دولي من المبتكرين القادرين على تطوير حلول قابلة للتطبيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالمجتمعات الإنسانية عالمية، سواء أكانت اجتماعية، أو ثقافية أو بيئية. نحن متحمسون تجاه شراكتنا مع هيئة «معاً» و«موئل الأمم المتحدة» ونتطلع إلى رؤية بعض الحلول المتقدمة التي يمكن تنفيذها على مستوى أبوظبي والعالم.