800 طلب للالتحاق بـ «دبي لخبراء المستقبل 3»

دبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 800 طلب من موظفي 37 جهة حكومية بإمارة دبي، للمشاركة في الدفعة الثالثة لـبرنامج دبي لخبراء المستقبل. وبلغت نسبة الإناث اللواتي تقدمن للبرنامج 57% من إجمالي عدد المتقدمين الذين تتراوح الشريحة العمرية لنحو 95% منهم بين 25 و45 عاماً.وستعمل لجنة متخصصة من مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي على تقييم طلبات المشاركة واختيار ما يصل إلى 30 منتسباً ستتاح لهم الفرصة لتعلم مهارات وأدوات المستقبل خلال مستويين يمتد كل منهما لستة أشهر للتدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي».

ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في سبتمبر المقبل.

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، التي تشرف على تنظيم «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، أن البرنامج يهدف إلى توفير كفاءات وطنية متمكنة في مجال استشراف وتصميم المستقبل في جميع الجهات الحكومية وفي كافة القطاعات المستقبلية لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للارتقاء بأداء القطاع الحكومي في دبي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، بما يسهم بترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وتبني أحدث الممارسات الحكومية الناجحة.