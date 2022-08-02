«تنمية المجتمع» تدعو الشباب للتسجيل للحصول على منحة الزواج

آمنة الكتبي (دبي)

دعت وزارة تنمية المجتمع الراغبين في الحصول على منحة الزواج التقدم بالطلب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تبلغ قيمة المنحة 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين وفق عدد من الشروط، في إطار مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وحددت الوزارة عدة شروط للحصول على المنحة منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

وكشفت الوزارة انه تم صرف 190 مليوناً و890 ألف درهم منح زواج، استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي، بزيادة أكثر من 11% على عام 2020 الذي شهد صرف 171 مليوناً و360 ألف درهم لـ2448 شخصاً.

وبينت وزارة تنمية المجتمع أنها تدعم الشباب والأسرة والمجتمع بخدمات، تحت مظلة استقرار وترابط الأسرة وتماسك وتلاحم المجتمع، وفي إطار تلبية تطلعات الشباب في بناء أسر واثقة ومترابطة ومن هذه الخدمات التي تعنى بالأسرة والشباب: خدمة منحة الزواج، والمشاركة في العرس الجماعي، والمشاركة في برنامج إعداد لتأهيل المقبلين على الزواج، وطلب استشارة أسرية، وسواها.

كما وتلتزم الوزارة برؤيتها الاستراتيجية وفق مبدأ تحقيق جودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، حيث تعد منحة الزواج إحدى مبادرات الوزارة، الهادفة إلى تمكين فئة الشباب ومساعدتهم على بناء أسرة، تقوم على دعائم ثابتة توفر السعادة وتحقق الرفاه الاجتماعي لأبناء دولة الإمارات.

وقالت الوزارة إن منح الزواج تأتي ضمن أهدافها وخططها التي تنسجم مع رؤية قيادة الإمارات وتوجيهاتها، الساعية إلى إسعاد أفراد المجتمع، وتحقق المنحة عدداً من الأهداف الاجتماعية في مقدمتها تكوين الأسرة الإماراتية، وتعزيز التماسك الأسري، ودعم التلاحم المجتمعي بين نسيج المجتمع من الشباب الإماراتي، وتعزيز الثقافة الأسرية لدى الشباب المستفيدين من المنحة، والتي تعكس جانباً من جوانب البناء الأسري الناجح في المجتمع القائم على أساس تقوية الأسرة وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.