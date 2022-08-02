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إعادة تجديد اعتماد «اليوكاس» لمختبرات بلدية الشارقة

إعادة تجديد اعتماد «اليوكاس» لمختبرات بلدية الشارقة
3 أغسطس 2022 01:16

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعادة تجديد مختبراتها المركزية للاعتماد الدولي على نظام الجودة الفنية في التحليل من هيئة الاعتماد البريطانية «اليوكاس» للمرة الـ23 على التوالي، بعد إنجاز كافة أعمال التدقيق السنوي على الجودة الفنية.
وأكدت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم إنجاز التدقيق السنوي على نظام الجودة الفنية لمختبر الأغذية ومختبر البيئة والمواد الاستهلاكية في مجال التحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية والمياه والمخلفات البيئية، والحصول على الاعتماد الدولي للعام الـ23 على التوالي، فمنذ 1999 حصل مختبر الأغذية على هذا الاعتماد كأول مختبر حكومي في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز من إنجازات بلدية مدينة الشارقة في كافة المجالات. وخصوصاً المجالان الصحي والاقتصادي بما يتوافق مع استراتيجيتها وأهدافها.

الإمارات
هيئة اليوكاس البريطانية
الشارقة
بلدية الشارقة
هيئة الاعتماد البريطانية
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