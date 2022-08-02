استعدادات في العين لحالة التقلبات الجوية المتوقعة

محمد البلوشي (العين)

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل في تعزيز قدرات إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، حيث قامت إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالتجهيزات اللوجستية اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتعاون خلال فترة التقلبات الجوية.

وقامت بلدية مدينة العين بالاستعداد ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لسوء الأحوال الجوية بتجهيز الفرق الميدانية وتفعيل مركز اتصال الطوارئ لمتابعة المستجدات على مدار 24 ساعة لزيادة الاستعداد حسب الحالة.

وعززت البلدية من جاهزيتها للحالة الجوية عبر توفير عدد من صهاريج ومضخات المياه في حالة الاستعداد، بالإضافة إلى دوريات لرصد جميع بلاغات تجمع المياه ومخلفات الأشجار، والتوجيه بفتح قنوات تصريف المياه في المناطق الحرجة والمواقع المتكرر فيها بلاغات تجمع المياه.