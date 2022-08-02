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أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

أمطار شهدتها مدينة العين (تصوير: محمد البلوشي)
3 أغسطس 2022 01:16

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في أنحاء الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وشملت أبوظبي والعين والظفرة ورأس الخيمة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وصلت سرعتها إلى 50 كم/س، وكانت مثيرة للغبار والأتربة.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سحب ركامية ممطرة.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس، والتي بلغت 48.2 درجة مئوية في جبل الظنة (منطقة الظفرة) الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي للدولة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 

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