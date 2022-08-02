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سلطان بن طحنون يشيد بجهود الجهات المختصة والمتطوعين

سلطان بن طحنون
3 أغسطس 2022 01:15

أبوظبي (وام)

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أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بجهود جميع الجهات المختصة في الدولة من أفراد شرطة ودفاع مدني ومتطوعين وكوادر طبية وفرق طوارئ وغيرهم في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة السكان في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة إثر الأمطار التي شهدتها تلك المناطق. 
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها الجميع خلال الظروف المناخية التي شهدتها بعض مناطق الدولة.. مؤكداً أن جهودهم أسهمت بدور فاعل في مساعدة المتضررين في تلك المناطق والحفاظ على سلامتهم وعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال إن التعاون والتكاتف اللذين رأيناهما من أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات يجسدان قيم التكاتف والتلاحم الأصيلة التي يتسم بها مجتمع الإمارات.

سلطان بن طحنون
الإمارات
الأمطار
هطول الأمطار
مياه الأمطار
الأمطار الغزيرة
المنطقة الشرقية
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