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«الفجيرة للتأمين» تعوض متضرري السيـول

«الفجيرة للتأمين» تعوض متضرري السيـول
3 أغسطس 2022 01:19

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلنت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين عن تكفلها بتعويض عملائها من حملة وثائق التأمين الشامل على المركبات وتأمين المنازل، وجميع وثائق التأمين التي تتضمن في تغطيتها الكوارث الطبيعية، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، جراء سيول الأمطار التي شهدتها إمارة الفجيرة والمناطق المحيطة بها. 
وتعمل الشركة مع الجهات المعنية في الإمارة، في إطار الجهود الوطنية القائمة لمعالجة آثار السيول التي تعرضت لها المناطق المتضررة.
وقال أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: إن فريق عمل الشركة سخر كافة الإمكانات لتسريع وتسهيل تسوية مطالبات حملة الوثائق التأمينية المتضررين في الإمارة، وفق طبيعة التغطية التأمينية، وتوفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات. موضحاً أن الشركة وجهت من خلال مكاتبها وفروعها، لاستقبال طلبات المتضررين والبت فيها بما يضمن سهولة تعويض المتضررين وبشكل عاجل، حيث تشمل التغطية التأمينية عملاء الشركة  ممن يمتلكون وثيقة تأمين شامل لمركباتهم، أو وثيقة تأمين المنازل، إضافة إلى وثيقة التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الشركات التي تضررت من السيول. 
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على مواصلة الجهود والتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة لمساعدة المتضررين جراء السيول، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي، لافتاً بأن هذا الوقت المناسب الذي يجب أن تظهر فيه كافة مؤسسات القطاع الخاص وقوفها بجانب المتضررين ومساندتهم.

الفجيرة للتأمين
الفجيرة
الإمارات
شركة الفجيرة للتأمين
شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
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