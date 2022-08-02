«خيرية الفجيرة» تواصل مساعدة متضرري السيول

الفجيرة (الاتحاد)

تواصل جمعية الفجيرة الخيرية جهودها على مدار الساعة لمساعدة متضرري السيول والأمطار بعد تكثيف ساعات العمل في الجمعية، وزيادة عدد المتطوعين لتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية من توفير سكن ومواد غذائية وقسائم شرائية للمتضررين بمدن ومناطق إمارة الفجيرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وخصصت الجمعية من بداية الحالة الجوية خطاً ساخناً لمساعدة الحالات المتضررة للتواصل مع فريق الطوارئ: 8008899 – 0565040987

وتشهد فرق العمل التطوعي في الجمعية مشاركة المتطوعين من المواطنين والمواطنات، بمساعدة مختلف الجنسيات المقيمة في الفجيرة، للعمل يداً بيد لمساندة جهود الجهات المعنية،

كما شاركت جمعية الفجيرة الخيرية في عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية المتواجدة لمساعدة المتضررين.