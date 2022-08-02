الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خيرية الفجيرة» تواصل مساعدة متضرري السيول

«خيرية الفجيرة» تواصل مساعدة متضرري السيول
3 أغسطس 2022 01:15

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: «شاعر المليون» متعة لمحبي الشعر في الدولة والعالم العربي
«تنمية المجتمع» تدعو الشباب للتسجيل للحصول على منحة الزواج

تواصل جمعية الفجيرة الخيرية جهودها على مدار الساعة لمساعدة متضرري السيول والأمطار بعد تكثيف ساعات العمل في الجمعية، وزيادة عدد المتطوعين لتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية من توفير سكن ومواد غذائية وقسائم شرائية للمتضررين بمدن ومناطق إمارة الفجيرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة. 
وخصصت الجمعية من بداية الحالة الجوية خطاً ساخناً لمساعدة الحالات المتضررة للتواصل مع فريق الطوارئ: 8008899 – 0565040987 
وتشهد فرق العمل التطوعي في الجمعية مشاركة المتطوعين من المواطنين والمواطنات، بمساعدة مختلف الجنسيات المقيمة في الفجيرة، للعمل يداً بيد لمساندة جهود الجهات المعنية، 
كما شاركت جمعية الفجيرة الخيرية في عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية المتواجدة لمساعدة المتضررين.

خيرية الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
هطول الأمطار
الأمطار
مياه الأمطار
الأمطار الغزيرة
جمعية الفجيرة الخيرية
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©