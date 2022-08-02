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شرطة الشارقة تطلع على «السلامة المرورية» بأبوظبي

شرطة الشارقة تطلع على «السلامة المرورية» بأبوظبي
3 أغسطس 2022 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من شرطة الشارقة على أفضل ممارسات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بمجالات السلامة المرورية والربط بين النظام المروري والهوية الوطنية وجهود التوعية للالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي. وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المرورية مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تطبيق أحدث الممارسات لتعزيز السلامة المرورية وتنفيذ الخطط التي تسهم في الارتقاء بمنظومة أمن الطرق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وقدم العقيد أحمد خادم القبيسي نائب مدير إدارة مرور أبوظبي شرحاً للوفد الزائر برئاسة الرائد خالد يوسف المرزوقي من شرطة الشارقة حول تجربة مديرية المرور والدوريات وإجراءاتها في فك حجز المركبات والبرامج والأنظمة التقنية المستخدمة.

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شرطة الشارقة
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
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