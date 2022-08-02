الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

48 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية

48 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية
3 أغسطس 2022 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: «شاعر المليون» متعة لمحبي الشعر في الدولة والعالم العربي
«تنمية المجتمع» تدعو الشباب للتسجيل للحصول على منحة الزواج

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إحصائيات المعاملات الذكية التي أنُجزت في النصف الأول من عام 2022 عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، والتي بلغ عددها 48 ألفاً و462 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، منها 6594 معاملة خدمة فتح البلاغات، في حين بلغ عدد الزوار لهذه المراكز البالغ عددها 29 مركزاً ذكياً متوزعة في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي، بلغ 413 ألفاً و540 زائراً.
وقال اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي ورئيس فريق القطاع الحكومي والخاص لمراكز الشرطة الذكية، إن القاطنين في دبي والزوار والسائحين، بإمكانهم الحصول على الخدمات الشرطية الذكية عبر هذه المراكز الذكية التي تقدم خدماتها للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة مبتكرة ومريحة، وهو ما يترجم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التوجهات الحكومية بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح المشروع الذي يعد أحد أوجه تنفيذ شرطة دبي لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي الأذكى عالمياً.

الإمارات
الشارقة
الشرطة الذكية
شرطة دبي
مركز الشرطة الذكي
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©