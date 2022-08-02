«صيف بلا حوادث» تنطلق في عجمان ورأس الخيمة

عجمان (وام)

أطلقت إدارتا المرور والدوريات في عجمان ورأس الخيمة فعاليات الحملة الفصلية المرورية الثالثة لعام 2022 تحت شعار «صيف بلا حوادث»، وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية. وأوضح المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن الحملة ستقوم بتوعية السائقين بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة.

ودعا العميد أحمد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات - رئيس لجنة التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي أن حملة (صيف بلا حوادث) يتضمنها نشر دوريات مرورية على الطرق العامة وخاصة الخارجية، السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والأخذ بكافة احتياطات الأمن والسلامة على مدار العام، وليس فقط أثناء الحملة، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، وجعلها ثقافة عامة يتبناها جميع أفراد المجتمع، حتى تصبح القيادة آمنة في كافة الطرق، متمنياً السلامة للجميع.