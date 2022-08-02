تخريج 400 طالب وطالبة من «أصدقاء الشرطة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت الدورة الصيفية الخامسة والثلاثين لأصدقاء الشرطة لعام 2022، في المنطقتين الوسطى والشرقية من الشارقة أمس، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأكاديمية العلوم الشرطية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منذ بداية يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة. وشهد حفل التخريج بالمنطقة الشرقية العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، الذي أقيم بمسرح المركز الثقافي بخورفكان، فيما شهد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حفل التخريج في المنطقة الوسطى، الذي أقيم بمسرح المركز الثقافي بالذيد.