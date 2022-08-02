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تخريج 400 طالب وطالبة من «أصدقاء الشرطة» بالشارقة

الخريجون في صورة تذكارية (من المصدر)
3 أغسطس 2022 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت الدورة الصيفية الخامسة والثلاثين لأصدقاء الشرطة لعام 2022، في المنطقتين الوسطى والشرقية من الشارقة أمس، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأكاديمية العلوم الشرطية ‏ونادي الشارقة ‏لرياضات الدفاع عن النفس منذ بداية يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة. وشهد حفل التخريج بالمنطقة ‏الشرقية العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة ‏الشارقة، الذي أقيم بمسرح المركز الثقافي بخورفكان، فيما شهد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حفل التخريج في المنطقة الوسطى، الذي أقيم بمسرح المركز الثقافي بالذيد.

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الشارقة
أصدقاء الشرطة
برنامج أصدقاء الشرطة
أكاديمية العلوم الشرطية
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