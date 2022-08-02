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معايير عالمية للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

أحمد رفيع يتفقد سير المقابلات للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي (من المصدر)
3 أغسطس 2022 01:18

دبي (الاتحاد)

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تفقد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور العميد دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور بطي محمد الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، تفقد سير المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط في الجداف.
وأكد اللواء أحمد رفيع، حرص شرطة دبي على وضع أسس ومعايير عالمية في اختبارات المرشحين الراغبين للالتحاق في الأكاديمية، بما يتناسب مع مستوى شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة في العمل الشرطي، سعياً لتخريج نخبة من أكفأ الضباط الملهمين للعمل الشرطي وخدمة الوطن من كلا الجنسين.
وكانت اللجنة قد باشرت منذ أمس الأول الاثنين مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه.

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