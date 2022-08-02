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رئيس الدولة يعزي المستشار فارس محمد المزروعي في وفاة شقيقه
رئيس الدولة يعزي المستشار فارس محمد المزروعي في وفاة شقيقه
2 أغسطس 2022 22:22
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم واجب العزاء إلى معالي فارس محمد أحمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وإخوانه في وفاة شقيقهم عيد المزروعي.
وأعرب سموه ـ لدى زيارته مجلس المشرف في أبوظبي ــ عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وقدم العزاء إلى جانب سموه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
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المصدر: وام
الإمارات
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