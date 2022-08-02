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محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس سريلانكا

محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس سريلانكا
2 أغسطس 2022 17:37

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالا هاتفيا مع فخامة رانيل ويكريميسينغه رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للبلاد.. وتمنى له التوفيق في قيادة سيريلانكا نحو الاستقرار والسلام وتجاوز الظروف التي تمر بها. كما تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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المصدر: وام
الإمارات
سريلانكا
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