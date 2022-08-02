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جامعة أبوظبي تحصل على أعلى اعتماد أكاديمي من هيئة جامعات غرب الولايات المتحدة

جامعة أبوظبي تحصل على أعلى اعتماد أكاديمي من هيئة جامعات غرب الولايات المتحدة
2 أغسطس 2022 12:04

أبوظبي ( الاتحاد)

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سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً وطنياً جديداً إذ حصلت أعلى اعتماد أكاديمي تقدمه هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين ست مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حظيت الجامعة بالاعتماد الكامل للمرة الثانية على التوالي لمدة 10 أعوام مقبلة لتكون بذلك الجامعة الخاصة الوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الاعتماد المرموق.
وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: نحن في غاية الامتنان لفريق العمل المتميز في هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة للجهود التي بذلوها والشفافية والمهنية العالية التي أظهروها في شتى مراحل المراجعة والتقييم، ونتطلع إلى المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الهيئة خلال الأعوام العشرة المقبلة، لنواصل تميزنا كأكبر جامعة خاصة في الإمارات العربية المتحدة.
وتُعد هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة (WASC) في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين ست مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم الهدف من الهيئة على تعزيز التميز في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وبرامج الدراسات العليا. وتشجع الهيئة على تحسين المؤسسات الأكاديمية من خلال عملية التقييم المستمر وتعترف بالمؤسسات من خلال منح الاعتماد للمؤسسات التي تقدم مستويات متميزة من جودة التعليم وفقاً للمعايير المعمول بها.

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