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«الشؤون الإسلامية» تحصل على شهادة نظام إدارة السلامة البيولوجية

«الشؤون الإسلامية» تحصل على شهادة نظام إدارة السلامة البيولوجية
2 أغسطس 2022 12:03

أبوظبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على شهادة الامتثال لنظام إدارة ضمان السلامة البيولوجية الممنوحة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف، وذلك بعد اجتيازها كل عمليات التدقيق على متطلبات هذا النظام بنجاح وتفوق، لتصبح بذلك أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تحصل على هذه الشهادة وتنضم إلى ثمانية عشر منظمة دولية مبادرة في تعزيز منظومة السلامة البيولوجي.ويعد هذا الإنجاز نتيجة لجهود الهيئة وحرصها على اتباع أفضل الممارسات والمعايير التي تساهم في تقليل مخاطر انتشار الأوبئة الأماكن المغلقة حيث قامت بتوفير المتطلبات التي تضمن سلامة العاملين فيها والمتعاملين معها، وتطبيق الأسس التي تعزز هذا المنحى في جميع مبانيها وفروعها وكذلك المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمباني الوقفية على مستوى الدولة، هذا بالإضافة إلى تأهيل كل المساهمين في تحقيق هذا الهدف عبر الدورات المخصصة والتدريبات التي تساهم في رفع الكفاءة والابتكار والتعامل الإيجابي مع المستجدات العصرية.
وتؤكد الهيئة أن الدعم والرعاية التي تحظى بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله –وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سيرا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد -طيب الله ثراه – ساهم في ارتقاء خدماتها ومواكبتها لمتغيرات العصر مؤكدة عزمها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتلبية طموحات الجمهور.
وتسلم الشهادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة وعدد من الموظفين، من المهندس سعيد سالم المسكري الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف).

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