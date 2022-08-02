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شرطة أبوظبي تُخالف 4200 سائق لـ «عدم وضوح أرقام المركبة»

شرطة أبوظبي تُخالف 4200 سائق لـ «عدم وضوح أرقام المركبة»
2 أغسطس 2022 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
خالفت شرطة أبوظبي 4200 سائق بسبب إخفاء بيانات لوحات المركبات الثقيلة والخفيفة بصورة يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر خلال النصف الأول من عام 2022م.ودعت السائقين ضمن حملة (درب السلامة) إلى عدم إخفاء بيانات المركبات بأي شكل من الأشكال أو محاولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غير حمولة أو عند تحميل مواد أو تحميل الدراجات الهوائية.
وأوضحت أن المادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على معاقبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة» غرامة مالية قدرها 400 درهم مؤكدة الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح ارقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.
وذكرت أن بعض السائقين يرتكبون سلوكيات على الطريق العام توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية، ومنها قيام بعض سائقي الشاحنات باستخدام أغطية تصل إلى مستوى موقع لوحات الأرقام او توصيل خراطيم قريبة من موقع اللوحة بصورة لا تظهرها بشكل جيد أو عدم صيانة موقع لوحات الأرقام بشكل دوري مع طول مدة استخدام الشاحنة على الطريق.
وأكدت شرطة أبوظبي على تشديد الرقابة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، موضحة أن مثل هذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، ويجري مخالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

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