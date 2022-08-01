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محمد الشرقي: العمل التطوعي يعزز النسيج الوطني

محمد الشرقي يتوسط المتطوعين والمشاركين في مبادرة «معكم يداً بيد» (وام)
2 أغسطس 2022 01:33

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدور المحوري الذي يؤديه العمل التطوعي في رفع الوعي الإنساني لأفراد المجتمع في الأوقات الطارئة، وإسهامه في تعزيز النسيج الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. 
ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتقديم أشكال الدعم اللوجستي والميداني كافة ومتابعة الفرق التطوعية في الفجيرة والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في تسهيل تواجدها ميدانياً بشكل فاعل. 
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مقر مركز الفجيرة للمعارض، بالمتطوعين من مختلف الجنسيات والأعمار من جميع أنحاء الدولة والمنضمين إلى المبادرة الوطنية المجتمعية الشاملة، التي أطلقها مكتب سمو ولي عهد الفجيرة «معكم يداً بيد» للتعامل مع نتائج الأحوال الجوية التي تعرضت لها الإمارة خلال الأيام الماضية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع. 

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جهود كبيرة
أشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق التطوعية بقادتها وأفرادها في جميع المهام الموكلة إليهم، وعملها المتواصل في عمليات التنظيف وإزالة الأضرار ومتابعة الأسر المتأثرة ما يؤكد تلاحم أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وتكاتفهم في مختلف الظروف. وتوجه سموه إلى المتطوعين بكلمة شكر وتقدير لجهودهم المتواصلة، مؤكدًا أن تواجدهم في أرض الميدان في هذا الظرف دليل واضح على أهمية ثقافة التطوع كقيمة أساسية من قيم المسؤولية المجتمعية الواعية، ومفاهيم التلاحم الوطني التي يتشاركها أبناء الوطن. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
العمل التطوعي
التطوع
محمد بن حمد الشرقي
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