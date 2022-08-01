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عمار النعيمي يستقبل القنصل العام السعودي

عمار النعيمي خلال استقباله القنصل العام السعودي (وام)
2 أغسطس 2022 01:33

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، عبدالله بن منصور عبدالله المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية، متمنياً له طيــــب الإقامة والتوفيق والنجاح والســـداد في أداء مهام عمله الجديد بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشتـــرك فـــي مختلــف الميــادين. 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات. 
من جانبه أعرب القنصل العام السعودي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
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الإمارات
ولي عهد عجمان
السعودية
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