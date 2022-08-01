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«مينا - مايو» تنطلق أكتوبر المقبل في دبي

«مينا - مايو» تنطلق أكتوبر المقبل في دبي
2 أغسطس 2022 01:32

دبي (وام) 

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ينظم المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في الأول من أكتوبر المقبل النسخة الثانية من الدورة التدريبية العلمية «مينا - مايو» المتخصصة في علم العضلات، وذلك بالتعاون مع معهد «ميولوجي» الفرنسي. 
تعتبر هذه الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام بدبي، نسخة مصغرة من المدرسة الصيفية التي يجريها معهد «ميولوجي» في باريس سنوياً وهي موجهة للأطباء والمتخصصين في علم الأعصاب للبالغين والأطفال وعلم الوراثة البشرية والعلاج الطبيعي وطب الأطفال. 
وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز: إن الدورة ستسلط الضوء على آخر المستجدات في علم الأعصاب والاعتلال العصبي الوراثي وغيرها، والعلاجات الجديدة. وأضاف أن التعاون المستمر بين المركز العربي للدراسات الجينية ومعهد «ميولوجي» الفرنسي يعد من بين الجهود التي يبذلها المركز لزيادة الوعي وتعزيز التثقيف بالاضطرابات الوراثية في العالم العربي. وأكد الدكتور استمرار المركز العربي للدراسات الجينية في تحقيق رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من خلال الحرص على التعاون الهادف مع المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير البحث العلمي.

المركز العربي للدراسات الجينية
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جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية
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