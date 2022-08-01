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«أوقاف دبي» توزع أرباحاً بـ 22 مليون درهم على القصر

«أوقاف دبي» توزع أرباحاً بـ 22 مليون درهم على القصر
2 أغسطس 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي توزيع أرباح استثمارات القُصّر المشمولين برعايتها التي بلغت 22 مليون درهم للعام 2021، وذلك وفق الدور الأساسي للمؤسسة للعناية بأموال القُصّر واستثمارها.
وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعلي المطوع الأمين العام، وحضور أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع اعتماد توزيع أرباح استثمارات القصر المشمولين برعاية المؤسسة والبالغ عددهم 2459 مستفيداً، واطلع أعضاء المجلس على مشروعات المؤسسة الحالية، وتم طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وقرر مجلس الإدارة إغلاق ملف شركة ديار العقارية بشكل نهائي، وذلك بعدم التواصل والمطالبة بأية مستحقات مالية، بعدما أفادت الشركة العقارية في وقت سابق بعدم وجود أية مطالبات من قبل الشركة للمؤسسة والعكس.

أوقاف دبي
الإمارات
دبي
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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