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«أبوظبي للتوعية القانونية» يوسع نطاق حملة مكافحة المخدرات

«أبوظبي للتوعية القانونية» يوسع نطاق حملة مكافحة المخدرات
2 أغسطس 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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توسعت الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء، لتشمل عرض المواد التثقيفية والأفلام التوعوية في المراكز التجارية في أبوظبي، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع، لتعزيز المعرفة إزاء تلك المخاطر، بما يضمن تحقيق الدور الوقائي للحماية من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف الحملة الموسعة التي انطلقت في شهر مايو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.
وفي هذا الإطار، تركز الحملة على توضيح الأسباب المؤدية إلى تعاطي المواد المخدرة، سواء تعلقت بالأسباب الفردية الخاصة بشخص المتعاطي، أو الأسباب الأسرية كالتفكك الأسري، أو الأسباب المجتمعية كعدم الوعي بالتشريعات والقوانين المعاقبة على هذا الفعل، مع بيان الآثار المترتبة على التعاطي سواء كانت متعلقة بالصحة النفسية كاضطراب النوم، والأوهام، والقلق، والاكتئاب، والتوتر، والانطوائية، أو آثار صحية جسدية، كاضطراب القلب والإجهاد العام والصداع والالتهابات الرئوية.
كما تركز الحملة التوعوية على سبل الوقاية والتعافي من آفة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وبيان المؤشرات الدالة والآثار الناجمة عن ذلك، إضافة إلى التعريف بالجانب القانوني والتشريعي، وكيفية مساعدة المتعاطي على تلقي العلاج من دون تقديمه للمحاكمة، مع تسليط الضوء على دور الوالدين وكيفية التصرف عند اكتشاف تعاطي أحد الأبناء، من خلال العمل على مساندته والمتابعة المستمرة لدعم برامج إعادة التأهيل.

أبوظبي
الإمارات
مكافحة المخدرات
دائرة القضاء
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