طلبة «ربدان» يطلعون على منظومة الحماية المدنية في إيطاليا

أبوظبي (وام)

نظمت أكاديمية ربدان زيارة تعليمية إلى إيطاليا لمدة أسبوعين، بمشاركة 15 طالباً من مختلف برامج الأكاديمية.

وعقد وفد الأكاديمية الطلابي عدداً من اللقاءات اطلع خلالها المشاركون على المؤسسات والجهات ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارتها والاستجابة للكوارث والتعافي منها، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الحماية المدنية، وجامعة بافيا - كلية الدراسات المتقدمة والمركز الدولي لأبحاث البيئة، والمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، ومدرسة الدفاع المشترك للاستجابة للحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، والهيئة الوطنية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع، والهيئة الوطنية للسكك الحديدية والبنية التحتية وسلامة الطرق وغيرها من الجهات ذات الصلة. وشمل البرنامج التدريبي عدداً من المواضيع رفيعة المستوى حول منظومة الحماية المدنية في إيطاليا، وإطار الاستجابة للطوارئ، وتقييم مخاطر الزلازل، وتقييم المخاطر المتعددة، وأنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة، وتخطيط السلامة النووية، والمخاطر الهيدروجيولوجية / الانهيارات الأرضية. كما شارك الطلبة في عدد من التمارين المتخصصة التي تسهم في تعزيز الجانب المعرفي لديهم في إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، والتي شملت محاكاة المخاطر الهيدرولوجية، ومحاكاة مخاطر الحرائق، ومحاكاة المخاطر النووية.