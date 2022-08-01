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شراكة بين بوليتكنك أبوظبي و«كومتيا»

شراكة بين بوليتكنك أبوظبي و«كومتيا»
2 أغسطس 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، توقيع اتفاقية شراكة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بين الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وياسر القباني المدير الإقليمي لشركة كومتيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، المزود الرائد لخدمات الصوت والشهادات لمنظومة تكنولوجيا المعلومات العالمية. وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن هذه الشراكة تمثل أهمية كبيرة في منح خريجي بكالوريوس تكنولوجيا نظم المعلومات في البوليتكنك، شهادات مطلوبة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يشجع الطلبة المواطنين على الالتحاق بهذا التخصص الهام في بوليتكنك أبوظبي.

بوليتكنك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
معهد التكنولوجيا التطبيقية
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