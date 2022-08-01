الجامعة العربية و«العربي للطفولة» يكرّمان «الشارقة صديقة للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت جامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية «مكتب الشارقة صديقة للطفل» التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال احتفالية إطلاق دليل «إعلام صديق للطفولة» تحت عنوان «تصحيح المصطلحات والصور الخطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية»، والتي عقدت مؤخراً في القاهرة. وتسلَّمت د. حصة خلفان الغزال، المدير التّنفيذي لـ«مكتب الشارقة صديقة للطفل»، شهادة التكريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومعالي السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بحضور رئيس الدورة الحالية للجنة الطفولة العربية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة، وجمع من الخبراء والإعلاميين.