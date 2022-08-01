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جامعة الإمارات تنشر 1077 ورقة بحثية

جامعة الإمارات تنشر 1077 ورقة بحثية
2 أغسطس 2022 01:33

العين (وام)

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 1077 ورقة بحثية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، وفق قواعد البيانات المستخرجة من سكوبس. ويحتلّ البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة مكانة الصدارة في رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، حيث يعتبر البحث مفتاحاً للابتكار المؤسسي والاستشراف، لصناعة مستقبل مشرق وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

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وأوضح الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بأنه يتمّ تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات، وأهمية المجلة التي تم النشر بها في مجال البحث، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات، مشيراً إلى أنه تم الاستشهاد بإصدارات جامعة الإمارات العربية المتحدة 872 مرة وذلك في 88 دولة، فيما بلغ معامل الاستشهاد الوزني/ Field-weighted citation impact/ في المجال 1.70. وأضاف: «تُركّز جامعة الإمارات على جودة المخرجات البحثية، والتي يتم تقييمها من خلال نسبة الأوراق العلمية التي يتمّ نشرها في المجلات ذات التصنيف الأعلى.

الإمارات
جامعة الإمارات
أحمد مراد
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