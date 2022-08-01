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إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة

إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
2 أغسطس 2022 01:36

أبوظبي (وام)

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أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» النسخة المحدثة من تطبيق «صحة للفحص الطبي للإقامة بباقة جديدة من الميزات، وذلك بعد إطلاق نسخته الأولى في يناير من هذا العام. وتتضمن النسخة الجديدة التي تعمل على أجهزة أندرويد و«iOS» إمكانية حجز المواعيد للشركات والمجموعات بخطوات معدودة، كما توفر إمكانية الدفع للفحص مسبقاً من خلال التطبيق باستخدام آبل باي وسامسونج باي، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل من خلال إتاحة التسجيل في التطبيق باستخدام الهوية الرقمية والربط مع الهوية الوطنية لتحميل البيانات تلقائياً. 
وقال الدكتور عمر الهاشمي المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في الخدمات العلاجية الخارجية: «لاقى التطبيق إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ إطلاقه، حيث تم تحميل التطبيق على أكثر من 60 ألف هاتف ذكي وحجز أكثر من 73 ألف موعد عن طريقه، ونتطلع من خلال الميزات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات للشركات من خلال الحجز والدفع المسبق الذي يضمن لهم السرعة والأمان، حيث يغنيهم عن التعامل بالمبالغ النقدية ويأتي ذلك في إطار سعينا المستمر لتمكين الشركات من الوصول إلى خدماتنا بشكل سهل وميسر من خلال تطوير التطبيق بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير المراكز في أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير العيادة المتنقلة المخصصة للشركات والتي أعلنا عنها مؤخراً».
وعند إصدار الإقامة أو تجديدها، يُطلب من المقيمين في إمارة أبوظبي زيارة مراكز الفحص والصحة الوقائية لإجراء الفحص الطبي اللازم، في السابق كان العملاء يزورون تلك المراكز من دون حجز مسبق، لكن مع التطبيق الجديد أصبح بإمكان المقيمين الآن تحديد الوقت الذي يناسبهم مما يضمن عملية سهلة وسريعة وسلسة للغاية.
وتوفر مراكز «صحة» للفحص والصحة الوقائية والمعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية الخاصة بإجراءات الإقامة، بما في ذلك خدمة المسار السريع وخيارات الخدمة المتميزة في مواقع معينة، كما تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة توفر خدمات فحص الأمراض المعدية والخدمات الوقائية في جميع أنحاء أبوظبي. وتدير شركة صحة حالياً 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في مدينة أبوظبي ومصفح والشهامة وبني ياس ومركز الاتحاد للفحص الطبي الخاص بالإقامة والعين وسويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي والمرفأ، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة التي تم إطلاقها مؤخراً للشركات.  ولمزيد من المعلومات حول إجراءات الفحص الطبي الخاص بالإقامة ومتطلباته، يرجى زيارة dpsc.seha.ae.

الإمارات
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الفحص الطبي للإقامة
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شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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