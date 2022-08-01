تمديد تلقي المشاركات في «جائزة الإعلام العربي» حتى 15 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، تمديد موعد تلقي المشاركات في «جائزة الإعلام العربي» والتي ينظمها «نادي دبي للصحافة» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي، وذلك بهدف الحصول على الوقت الذي يتيح فرز الأعمال، وإتمام عملية التحكيم بشكل وافٍ، حيث ستعلن الأمانة العامة للجائزة، في دورتها الحادية والعشرين، أسماء المرشحين الأوائل بعد استكمال الاستعدادات كافة للبدء في عمليات الفرز فور استكمال تلقي الأعمال، وفق آلية التحكيم المُعتمدة، وعبر تهيئة الظروف كافة والمعايير المحددة التي تضمن سير الجائزة على النهج ذاته من التميز الذي تبعته على مدار العقدين الماضيين، والذي أكسبها رصيداً كبيراً من الثقة لدى المجتمع الصحافي والإعلامي العربي، وذلك لضمان اختيار أفضل الأعمال على أساس من النزاهة والحيادية الكاملة.

وأكد جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، أن عمليات الفرز والتحكيم للأعمال المشاركة التي تم إنجازها خلال عامي 2021 و2022 التي ستتم ضمن إطار يخضع لحوكمة دقيقة تكفل أعلى درجات النزاهة والموضوعية في اختيار الفائز ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة في هذه الدورة والتي تبلغ 13 فئة موزعة على الجوائز الثلاث، الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى فئة شخصية العام الإعلامية والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة. وأضاف جاسم الشمسي أن الأمانة العام للجائزة، تعمل منذ أشهر على تلقي المشاركات، وكانت قد حددت في وقت سابق، موعد الثاني من أغسطس الحالي موعداً نهائياً لاستلام طلبات الترشيح، ضمن فئات الجائزة التي تغطي مختلف مجالات الإبداع الإعلامي المختلفة في عامي 2021 و2022، مشيراً إلى الإقبال والتفاعل الكبير من جانب المشاركين في الجائزة بكافة فئاتها وبهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شملت استحداث جائزتي «الإعلام المرئي» و«الإعلام الرقمي»، إلى جانب «جائزة الصحافة العربية»، لتصبح بذلك أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رئيس للإبداع في المنطقة، وحرص قيادتها الرشيدة على تحفيز الإبداع والمبدعين ضمن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

ويمكن تقديم الأعمال الراغبة بالمشاركة في الجائزة، وضمن فئاتها المتنوعة، من خلال الرابط التالي: https://dpc.org.ae/AMA، في حين يمكن التواصل مع نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، في حال وجود أي استفسار من خلال البريد الإلكتروني: Award@dpc.org.ae